Une association bruxelloise en Ukraine avec Benoît Lutgen pour venir en aide aux civils

L’ASBL “Promote Ukraine” met en place l’acheminement de matériel humanitaire vers l’Ukraine depuis Bruxelles.

Le député européen et bourgmestre de Bastogne a fait route vers l’Ukraine ce lundi à bord d’un convoi de livraison de matériel de protection et médical. Cette initiative de l’élu local est née de sa rencontre la semaine dernière avec Marta Barandiy, fondatrice de l’ONG “Promote Ukraine”, sur le plateau de Station Europe, une émission présentée par Paul Germain sur BX1.

.@BenoitLutgen et @MartaBarandiy sont les invités de @PaulGermainTV5 dans #StationEurope 🇪🇺 ce dimanche. “Merci à l’Ukraine de nous apporter ce sursaut européen”, dit l’eurodéputé L’émission complète est à voir ce dimanche à 13h30 sur BX1 👉 https://t.co/wac78pIcET pic.twitter.com/FZKv74LVQL — BX1 – Actu (@BX1_Actu) March 6, 2022

Après l’enregistrement de l’émission qui a eu lieu jeudi dernier, Benoit Lutgen a tenu à visiter le QG de l’ASBL dont le but est de tisser des liens entre l’Union européenne et l’Ukraine. Trois jours plus tard, il embarquait à bord du convoi mis en place par l’ASBL.

✅Je viens de réaliser la première livraison 🚚 de matériel 📦 de protection hier dans la nuit!

✅Aujourd’hui je vais rencontrer le maire de #LVIV. Ensuite, nous ferons une 2e livraison pour du matériel médical à l’hôpital 🏥 militaire et nous visiterons le centre de réfugiés. pic.twitter.com/v1gSHR4aAc — Benoît Lutgen 🍊🇪🇺 (@BenoitLutgen) March 8, 2022

Également présente sur place, la fondatrice de “Promote Ukraine” nous décrit la situation. “Nous sommes à Lviv, une ville à l’Ouest de l’Ukraine, relativement épargnée par les attaques russes, mais même ici, les gens ont peur. À la gare, beaucoup de personnes sont arrivées de Kharkiv, fortement touchée par les bombardements. Ces gens sont partis avec le strict minimum et sont désœuvrés. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Certains restent, mais la majorité veut fuir le pays, vers la Pologne ou l’Allemagne par exemple.”

“L’objectif était de montrer la réalité du terrain aux politiques et journalistes pour qu’ils transmettent ensuite le message. Ce n’est pas la frontière polonaise qui est intéressante, mais bien de sentir et comprendre la mentalité et les sentiments de la population ukrainienne”, détaille encore Marta Barandiy.

Après la livraison de fournitures médicales et de matériel de protection, Benoit Lutgen a rencontré le maire de Lviv, une ville à l’Ouest de l’Ukraine, où est centralisée une partie de l’aide internationale et où transitent de nombreux habitants qui fuient le pays. Ensemble, ils ont rendu hommage aux victimes de la guerre. Le bourgmestre a en revanche pris le chemin du retour ce mercredi matin.

V.d.T. – Photo : BX1