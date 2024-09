Un suspect placé en détention pour un cambriolage mortel à Bruxelles

Les faits se sont produits le 29 août vers 4h00, rue Gachard à Bruxelles.

Un homme de 24 ans se trouve en détention depuis le 30 août dans le cadre de l’enquête sur le cambriolage qui a coûté la vie à un Français d’une cinquantaine d’années le 29 août dernier. L’information, rapportée par Het Laatste Nieuws, a été confirmée mardi par le parquet de Bruxelles. Deux autres personnes avaient été blessées lors de cette attaque.

Les policiers arrivés sur place ont découvert trois victimes blessées par balles. L’une d’elles, un homme de 57 ans de nationalité française, est décédée sur place. Les deux autres victimes, un jeune homme de 22 ans et une femme de 57 ans, le fils et l’épouse du défunt, ont été transportées à l’hôpital sans que leur pronostic vital soit engagé. Le parquet a immédiatement ouvert une enquête qui a mené dès le lendemain, le 30 août, à l’arrestation d’un suspect de 24 ans. Ce dernier a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction et la chambre du conseil a depuis prolongé sa détention d’un mois. Selon plusieurs médias, la victime la plus jeune, le jeune homme de 22 ans, aurait fixé un rendez-vous via l’application de rencontres Grindr.

Deux hommes hispanophones se seraient présentés à son domicile, non pas pour un rendez-vous galant, mais pour lui extorquer de l’argent. Les parents du jeune homme seraient alors intervenus, avant que les agresseurs tirent sur le père, le blessant mortellement, et blessent le fils et la mère au bras. Le parquet de Bruxelles n’a pas souhaité communiquer d’informations sur les circonstances exactes et les motivations des auteurs des faits, mais a confirmé qu’une piste est étudiée : celle d’un éventuel contact entre les agresseurs et l’une des victimes via une application de rencontres.

Belga