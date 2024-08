Ixelles : un homme tué par balle lors d’une invasion de domicile, deux autres personnes blessées

Un home invasion a tourné au drame à Ixelles.

Nos confrères du Nieuwsblad annoncent ce matin qu’un home invasion, soit un cambriolage, a mal tourné à Ixelles. Les circonstances doivent encore être établies, mais le bilan est lourd selon le journal flamand. Un homme a été abattu tandis que deux autres personnes ont été blessés par balle.

Les faits se sont déroulés à 4h du matin dans la rue Gachard à Ixelles. Actuellement, le ou les auteurs sont toujours en fuite.

Selon nos confrères de Sudinfo, il s’agirait de deux malfrats qui s’exprimaient en espagnol et auraient effectué un guet-apens à un jeune homme via l’application Grindr. Ils se sont présentés ensuite au domicile et ont demandé une somme d’argent.

Le père de famille est arrivé “alerté par le vacarme” et a été tué sur le coup. Le jeune homme et la femme ont été blessés au bras. Une information confirmée par le parquet qui ajoute que l’homme avait une soixantaine d’années. Tandis que les jours des deux autres personnes ne sont plus considérés comme en danger.

En revanche, le parquet ne confirme pas encore le nombre d’individus qui ont pénétré dans l’habitation. Un ou plusieurs suspects armés auraient pénétré dans la résidence. “Des coups de feu ont été tirés depuis l’intérieur de l’habitation”, précise le parquet. “Le ou les auteurs sont actuellement activement recherchés,” ajoute-t-il. Ce dernier a mis le dossier à l’instruction avant de descendre sur les lieux avec la juge d’instruction.

Un périmètre de sécurité a été installé sur les lieux du crime. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale a également été réquisitionné, et un médecin légiste a été requis. L’enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale. “À ce stade, le mobile du ou des auteurs demeure encore inconnu. L’enquête se poursuit et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires”, conclut le parquet.