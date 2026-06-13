Violences policières : Ismaël Nuino (Les Engagés) voudrait que les conclusions de l’enquête soient rendues publiques

Quelle suite faut-il donner aux accusations de violences policières en marge des récentes manifestations dans le centre-ville?

La question était au cœur du Débrief de cette semaine, avec notamment le député fédéral Ismaël Nuino (Les Engagés) qui demande à avoir accès au rapport d’enquête interne à la police. “Je trouverais ça intéressant que les conclusions de cette enquête et les mesures prises soient rendues publiques. (…) Il faut pouvoir en faire la publicité pour restaurer la confiance et montrer que quand il y a des dérapages on agit.”

Nicolas De Decker, journaliste du Vif, craint des enquêtes sous influence : “On a des enquêtes qui sont parvenues à des choses, dans l’histoire récente. Mais il est incontestable, et il ne faut pas être policier ou membre du comité P pour le savoir, qu’il y a une forme d’esprit de corps dans la police qui empêche la communication d’une série d’informations.”

► Regarder l’émission Le Débrief avec Caroline Désir et Ismaël Nuino (13 juin 2026)