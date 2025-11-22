Un propriétaire jettois risque gros pour avoir coupé des arbres sans autorisation: “C’est un lieu extrêmement important”

Plusieurs arbres ont été abattus dans le quartier de la chaussée de Wemmel, à Jette, sans aucune autorisation ni permis. Les riverains dénoncent et la commune, de son côté, compte bien faire respecter la loi, un PV sera transmis au parquet de Bruxelles.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Nicolas Scheenaerts et Quentin Carbonnelle

Des habitants du quartier se désolent en voyant les arbres coupés et empilés sur le sol. Difficile d’estimer leur nombre. Philippe habite juste en face, il savait que les arbres étaient menacés. Mercredi matin, il a été alerté par le bruit des tronçonneuses. “On a d’abord entendu un bruit de scies très fort. Tout d’un coup, on s’est rendu compte qu’ils étaient en train de scier les arbres les uns après les autres. C’est arrivé très rapidement“.

Philippe habite ici avec sa famille depuis 10 ans. Ces arbres faisaient partie du décor et participaient au sentiment de tranquillité. Aujourd’hui, il mesure avec regret l’ampleur des dégâts. “Pour nous c’est très choquant. Et puis, avant on avait comme vis-à-vis des arbres, maintenant on a des immeubles et un parking“.

Côté rue, difficile de ne pas s’en rendre compte. Des bouts de bâtiments auparavant cachés par les feuilles se révèlent.

Ces espaces verts, qui disparaissent à tour de rôle, sont pourtant précieux, insiste Thomas Naessens, échevin à Jette (Ecolo) : “Ce site, assez densément peuplé avec des immeubles, proposait une poche verte, une poche de respiration pour les habitants du quartier. Il permettait aussi d’avoir un îlot de fraîcheur, notamment durant les canicules pendant l’été. C’est donc un lieu extrêmement important, aussi pour la biodiversité“.

Pour abattre un arbre, il faut un permis d’urbanisme, même lorsque le terrain est privé, comme c’est le cas ici. “Sur ce site, nous avons eu plusieurs fois une demande d’une grosse construction complètement disproportionnée par rapport au quartier, comprenant de facto l’abattage de ces arbres. Le permis a été plusieurs fois refusé. Le propriétaire a quand même fait abattre ces arbres sans aucune autorisation. Nous avons affaire à quelqu’un qui s’estime au-dessus des lois“, regrette l’échevin.

Le propriétaire s’expose à des sanctions administratives comme des amendes de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros par arbre. Il pourrait également être contraint d’en replanter pour compenser ceux qui ont été abattus.