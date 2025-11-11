Passer la navigation
Avenue Broustin : plus de stationnement et des caméras ANPR

Le projet de réaménagement de l’avenue Broustin fait de nouveau l’objet d’une demande de permis d’urbanisme. Après une concertation entre les communes de Jette, Koekelberg et Ganshoren, un accord a été trouvé.

Depuis 2021, le dossier de l’avenue Broustin n’arrête pas de faire parler de lui dans le nord-ouest de la capitale. L’axe est fermé par des blocs de béton en direction de la basilique de Koekelberg et toujours en attente d’un réaménagement définitif.

En début d’année, les riverains ont été consultés et la majorité s’est prononcée en faveur d’une réouverture de l’axe. Cet été, des discussions ont eu lieu et les autorités régionales ont accepté de revoir le projet pour trouver un “compromis”.

Une vingtaine de places de parking sont ajoutés au projet ainsi que la réouverture pour les riverains de l’accès de l’avenue Broustin vers l’avenue de Jette, contrôlée par un dispositif de caméras ANPR. Cela concernerait également les habitants de l’avenue de la Constitution, la rue Vanderborght et, potentiellement, l’avenue des Gloires nationales, soit 500 personnes.

Un compromis équilibré pour le bourgmestre de Ganshoren, Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés) et la bourgmestre de Jette, Claire Vandevivere (Les Engagés).

Une enquête publique est relancée jusqu’au 28 novembre. En attendant, la situation actuelle reste de mise.

