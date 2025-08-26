Un nouvel outil pour mesurer et suivre les nuisances sonores à Bruxelles

Géré par Bruxelles Environnement, “Noisemonitoring” permet de suivre en temps réel les niveaux de bruit enregistrés par un réseau de 22 stations réparties dans toute la Région, a annoncé mardi le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron.

Un nouveau site est désormais accessible aux Bruxellois pour mesurer les nuisances sonores dans la capitale. Ces stations mesurent en continu, 24h/24 et 7j/7, le bruit ambiant ainsi que les nuisances spécifiques liées au trafic aérien, ferroviaire et routier. Les résultats sont accessibles au grand public sous forme de graphiques et d’analyses claires, qui peuvent être consultés instantanément ou téléchargés.

Chaque citoyen peut voir les niveaux de bruit station par station et, selon différentes périodes (jour, semaine, mois, année), accéder aux données et consulter des graphiques pour suivre l’évolution du bruit. Il peut mieux comprendre le bruit des avions, avec des informations directement liées à la réglementation régionale dans ce domaine. “Le bruit n’est pas une fatalité. Avec Noisemonitoring, nous donnons à chaque Bruxellois la possibilité de voir et de comprendre son environnement sonore. C’est aussi un outil indispensable pour agir de manière juste et efficace afin de protéger la santé et le bien-être de toutes et tous”, a souligné le ministre.

Belga