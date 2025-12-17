Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles définitivement approuvé lors d’une séance plénière mouvementée

Malgré la forte mobilisation sociale, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a définitivement approuvé mercredi, lors d’une séance plénière marquée par plusieurs incidents, le budget 2026 de l’entité.

L’épure, qui imprime quelque de 255 millions d’économies dès l’an prochain, a été approuvée par les députés de la majorité MR-Engagés. L’ensemble de l’opposition a voté contre.

Le texte programme notamment une réduction des budgets destinés à la gratuité des fournitures scolaires ou aux repas scolaires gratuits, une limitation du départ anticipé à la retraite pour les enseignants (DPPR), ou encore le gel pour un an des subventions culturelles.

D’autres mesures annoncées, comme l’augmentation du minerval dans l’enseignement supérieur ou l’accroissement de 10% de la charge de travail des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, feront l’objet d’un autre projet de décret qui devrait être approuvé dans le courant de l’année 2026.

A côté de ces économies, le décret budgétaire prévoit néanmoins une série de dépenses nouvelles, notamment pour renforcer l’accompagnement personnalisé des élèves en difficultés ou pour soutenir les directeurs d’écoles fondamentales.

En dépit de ces économies, l’entité devrait malgré tout terminer l’exercice à venir avec un déficit de 1,6 milliards d’euros, soit davantage que celui de 2025.

A son arrivée au pouvoir, la majorité MR-Engagés s’est fixé l’objectif de reprendre progressivement la maîtrise du déficit récurrent de la FWB pour le ramener 1,2 milliard d’euros d’ici 2029.

Par moment électrique, le débat en plénière a été marqué par plusieurs échanges acerbes entre députés de la majorité et de l’opposition.

Des enseignants présents en tribune du parlement ont également jeté à un moment des tracts et confettis dans l’hémicycle tout en lançant des slogans hostiles aux mesures d’économies du gouvernement.

Belga