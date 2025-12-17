Des centaines d’enseignants et syndicalistes protestent avant le vote du budget de la FWB

Quelque 200 enseignants et syndicalistes se sont rassemblés mercredi après-midi rue Royale, devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), pour protester contre les mesures budgétaires qui ont, finalement, été votées en séance plénière. L’action a débuté par un rassemblement à la station de métro Parc à partir de 14h00.

Les manifestants sont rentrés dans le parlement pour marquer leur opposition à un budget porté par la majorité MR-Les Engagés, qualifié de “complètement délétère” par Xavier Toussaint, président de la CSC Enseignement. “Toutes les structures qui dépendent de la FWB sont touchées : l’enseignement, la culture, la petite enfance, les médias soit le cœur du tissu social”, a-t-il déclaré. Le syndicat demande au gouvernement de “faire marche arrière” sur les économies annoncées.

Selon Xavier Toussaint, les choix opérés rappellent “des mesures d’un autre âge, comme au temps de Molière, lorsque les médecins pratiquaient des saignées pour soigner les malades“. “C’est une technique qui va aggraver la situation et rendre les choses encore plus compliquées“, estime-t-il. L’objectif du rassemblement est de “montrer que nous sommes physiquement présents“. “Rien ne s’arrête aujourd’hui“, a-t-il ajouté, annonçant déjà “une grande marche à Bruxelles le 25 janvier“.

► Voir aussi | Grève des enseignants: “On ne s’en rend pas forcément compte mais les élèves seront directement impactés”

Du côté du collectif École en Lutte, Célia Ponce souligne la gravité des économies programmées. Celles-ci poussent certaines écoles à “devoir choisir entre nourrir les élèves, les chauffer ou leur acheter du matériel“. “Les réponses qu’on nous donne, c’est qu’il n’y a pas d’argent et que c’est comme ça“, déplore-t-elle. “Si nous sommes présents en masse aujourd’hui, c’est pour montrer que nous sommes là et que la situation est intenable.”

Le Parlement de la FWB a finalement approuvé ce budget très contesté, élaboré dans un contexte financier particulièrement contraint pour l’entité communautaire.

Belga – Photo : Belga Image