Grève des enseignants: “On ne s’en rend pas forcément compte mais les élèves seront directement impactés”

À l’ Institut de l’Assomption , à Watermael-Boitsfort, les enseignants ont marqué leur solidarité ce lundi habillés tout de noir. Si les cours ont bien eu lieu, les élèves ont été sensibilisés aux revendications des professeurs.

■ Reportage de Michel Geyer et Yannick Vangansbeek

Plus d’un millier d’enseignants se sont rassemblés ce lundi matin place Surlet de Chokier, à Bruxelles, à l’appel du front commun syndical, dans le cadre de la journée de grève générale organisée dans l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des élèves ont également rejoint les rangs pour dénoncer les réformes portées par la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR).

Les syndicats dénoncent notamment la réduction du budget matériel, l’augmentation du minerval et la suppression de gratuités. Cette journée s’inscrit dans un climat social tendu, marqué par plusieurs mobilisations depuis un an. Une nouvelle grève nationale est annoncée pour les 24, 25 et 26 novembre.

