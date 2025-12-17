Passer la navigation
Rue Antoine Dansaert : des balades pour découvrir le quartier de la mode menacé par la fast-fashion

L’heure est aux Plaisirs d’Hiver qui attirent beaucoup de monde chaque jour dans le centre-ville. Mais ce public ne profite pas à tous les quartiers, notamment ceux de la rue Dansaert, située juste à côté du marché de Noël.

Dans la rue Antoine Dansaert, les commerces indépendants se comptent sur les doigts d’une main, mais il y en a encore. Beaucoup sont convaincus qu’ils peuvent résister au bulldozer de la fast-fashion. Ils ne profitent pourtant pas, ou peu, de l’affluence des Plaisirs d’Hiver, qui fait aussi partie de l’ADN du centre-ville. Alors, des balades sont organisées pour découvrir le quartier de la mode.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Morgane Van Hoobrouck et Pierre Delmée

