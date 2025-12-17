Après 34 ans de carrière à la Stib, Charly prend sa retraite sous les applaudissement des ses collègues : “C’est magnifique, je suis ému”
Depuis 35 ans, Charly conduit des bus de la Stib dans Bruxelles. Avec les années, beaucoup de choses ont changé mais pas sa passion pour les transports. À l’heure de la retraite, ses collègues lui ont rendu un bel hommage.
Charly n’est pas prêt d’oublier son dernier trajet de bus. De nombreux collègues étaient là pour l’applaudir : “C’est magnifique, je suis ému”, réagit-il, la larme à l’œil. Charly travaille également bénévolement au musée du tram. Pour l’honorer, ses collègues ont affrété le même bus que lors de son premier jour, il y a 34 ans. Après autant d’années, Charly nous confie n’avoir “que des bons souvenirs”.
■ Reportage de Simon Breem, Loïc Bourlard et Corinne De Beul