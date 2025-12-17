Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Après 34 ans de carrière à la Stib, Charly prend sa retraite sous les applaudissement des ses collègues : “C’est magnifique, je suis ému”

Depuis 35 ans, Charly conduit des bus de la Stib dans Bruxelles. Avec les années, beaucoup de choses ont changé mais pas sa passion pour les transports. À l’heure de la retraite, ses collègues lui ont rendu un bel hommage.

Charly n’est pas prêt d’oublier son dernier trajet de bus. De nombreux collègues étaient là pour l’applaudir : “C’est magnifique, je suis ému”, réagit-il, la larme à l’œil. Charly travaille également bénévolement au musée du tram. Pour l’honorer, ses collègues ont affrété le même bus que lors de son premier jour, il y a 34 ans. Après autant d’années, Charly nous confie n’avoir “que des bons souvenirs”.

■ Reportage de Simon Breem, Loïc Bourlard et Corinne De Beul

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales