Woluwe-Saint-Pierre : Écolo s’étonne de l’abandon d’une crèche inclusive au profit du CPAS

Le groupe Écolo-Groen de Woluwe-Saint-Pierre s’est dit surpris et inquiet, mardi, de la décision du collège communal de renoncer à l’implantation d’une nouvelle crèche pourtant approuvée et financée, afin d’y installer les bureaux du CPAS.

Lors du conseil communal, Caroline Lhoir (Écolo) a rappellé que ce projet de crèche inclusive avait été validé et financé, avec le soutien d’une subvention de la Cocof couvrant une large part de l’investissement. Elle estime que ce revirement intervient alors que les besoins en places d’accueil pour la petite enfance restent importants sur le territoire communal. Selon elle, des espaces administratifs resteraient par ailleurs disponibles au sein même de la maison communale, ce qui aurait permis de préserver la vocation initiale du projet.

Ces critiques ont également été relayées mardi soir au conseil communal par le conseiller DéFI Jonathan de Patoul. Celui-ci a dénoncé ce qu’il considère comme une gestion “au cas par cas” des bâtiments communaux, pointant l’absence de vision globale.

Le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés) a défendu le choix du collège. Il a rappelé que le projet initial, combinant l’accueil de l’ASBL Prévention-Animations-Jeunesse et l’implantation d’une crèche à proximité de l’hôtel communal, faisait sens, mais que le rapprochement physique du CPAS et de l’administration communale constituait un objectif de longue date.

Selon lui, cette implantation représente aujourd’hui la seule opportunité concrète de réaliser ce rapprochement et de développer des synergies entre les deux institutions, notamment en matière de personnel, d’informatique ou de services techniques.

Le bourgmestre a par ailleurs réaffirmé l’engagement du collège de compenser les 28 places de crèche dans les plus brefs délais, sur un autre site et dans des conditions équivalentes.

Belga