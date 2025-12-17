Christophe De Beukelaer a présidé son dernier conseil communal à Woluwe-Saint-Pierre

Christophe De Beukelaer (Les Engagés) a présidé mardi soir son dernier conseil communal à Woluwe-Saint-Pierre. L’élu centriste a confirmé qu’il quittait le conseil communal “aujourd’hui” et qu’il mettra également fin à son mandat de député bruxellois lors de la séance du Parlement régional du 9 janvier.

Alors chef de groupe au parlement régional bruxellois, il avait annoncé le 15 septembre sa décision de quitter la politique une fois qu’une solution serait trouvée à la crise institutionnelle bruxelloise, ou pour la fin de l’année. Pressenti pour devenir ministre, il y avait alors renoncé, estimant qu’il aurait “plus d’impact au sein de la société civile qu’en politique”.

Il avait toutefois indiqué qu’il n’abandonnerait pas “le navire en pleine tempête” et qu’il resterait négociateur pour Les Engagés dans les discussions en cours. Ce qui est toujours le cas, il continue encore à représenter Les Engagés dans les négociations régionales. C’est lui qui a notamment imaginé l’appellation de coalition “Guinness”, en référence au déficit record des finances bruxelloises.

S’il sera remplacé par Anne Delvaux de Fenffe comme conseiller communal, le nom de son ou de sa remplaçante à la présidence du conseil communal n’était pas encore connu mardi soir. Au Parlement bruxellois, Gladys Kazadi a déjà repris en septembre la fonction de cheffe de groupe Les Engagés.

En fin de séance, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (Les Engagés), a salué le parcours de Christophe De Beukelaer, le qualifiant “d’homme politique profondément moderne”. “Christophe part trop tôt”, a-t-il déclaré, évoquant son énergie, son intelligence et sa crédibilité, et disant s’inquiéter de ce départ, comme de ceux d’autres responsables politiques plus jeunes, citant David Leisterh (MR) qui s’est retiré de la politique régionale.

Christophe De Beukelaer a indiqué envisager de se tourner vers l’entrepreneuriat, avec l’objectif de continuer à “avoir de l’impact” en dehors du champ politique.

Belga