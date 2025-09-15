Christophe De Beukelaer quitte la vie politique : “J’en suis arrivé à la conclusion que j’aurai plus d’impact ailleurs”

Christophe De Beukelaer, chef de groupe des Engagés au Parlement bruxellois, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il est revenu sur sa décision de quitter la vie politique.

Le chef de file des Engagés à Bruxelles a longuement expliqué sa décision de mettre un terme à sa carrière politique : “Après douze ans d’engagement politique, je vais y mettre un terme. On vit une crise bruxelloise sans précédent, donc je n’ai pas envie de quitter le navire pendant qu’il est en pleine tempête. Je resterai, en tout cas, jusqu’au bout des négociations, jusqu’à ce qu’il y ait une solution pour Bruxelles, au moins un budget voté, qu’on soit dans une prochaine phase.”

Christophe De Beukelaer confirme donc qu’il ne deviendra pas ministre pour Les Engagés en cas de formation d’un gouvernement bruxellois. Il quittera tous ses mandats au plus tard à la fin de l’année. Il explique cette décision par un constat personnel : “J’en suis arrivé à la conclusion cet été que j’aurai plus d’impact ailleurs. Mon sentiment, c’est que la société civile a toujours dix à quinze ans d’avance sur la politique, et mon tempérament, c’est d’aller travailler à ces nouvelles idées.”

Au niveau de l’organisation du parti, Christophe De Beukelaer n’annonce pas encore officiellement qui deviendra ministrable à sa place ni qui le remplacera en tant que chef de groupe au Parlement. Yvan Vergoustraete reprend, pour sa part, le rôle de négociateur pour Les Engagés au niveau bruxellois.

Concernant le lancement des discussions budgétaires, “c’est la bonne manière d’aborder les choses”, estime Christophe De Beukelaer : “Après maintenant quinze mois, il faut absolument reprendre les rênes en main.” Le vote d’un budget serait aussi plus simple car il ne nécessite pas une double majorité dans les deux groupes linguistiques. Sur ces discussions budgétaires, il insiste sur l’importance d’avoir un budget qui “remette la Région sur les rails”.

Pour la rentrée parlementaire, le chef de file des Engagés souhaiterait que Bérin Mampaka (MR), président et doyen de l’assemblée, défende un report de deux ou trois semaines, le temps des discussions budgétaires : “On sait bien que dans les discussions budgétaires ou politiques, il y a toujours des nœuds à trancher, et parfois l’équilibre des forces permet de trouver des solutions. On ne peut pas nier cet aspect-là des choses.”

Christophe De Beukelaer a aussi confirmé qu’il quitterait son mandat de conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre. Il retournera dans le monde de l’entrepreneuriat ou de l’associatif.