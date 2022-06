Un nouvel opérateur de bus arrive à Brussels Airport

La société de navettes de bus Flibco relie désormais 11 grandes villes belges et étrangères à l’aéroport de Bruxelles. Une nouvelle offre de mobilité depuis et vers Brussels Airport. L’occasion de faire le point sur les transports qui arrivent jusqu’à l’aéroport.

À partir du 23 juin, les navetteurs pourront se rendre ou quitter Brussels Airport via des navettes de bus et des taxis de la société Flibco. Les premières lignes feront la liaison entre Brussels Airport et Bruges ou Lille. Les connexions avec les autres villes sont prévues pour le mois d’octobre. Cette offre sera complétée par une solution “Door2Gate”, qui permettra de rejoindre l’aéroport de Zaventem depuis son domicile, bureau ou hôtel.

“Réduire les coûts“

Paul De Muynck, directeur de Flibco Belgique, explique : “Aujourd’hui, il y a déjà plein de solutions de limousine, pour venir à l’aéroport, qui ont leur coût. Nous avons voulu développer quelque chose qui permette en fait de partager les frais de la navette avec différentes personnes. Ça a l’air très simple mais pour l’organiser, c’est assez complexe. C’est un système complètement autonome et qui planifie les réservations que l’on a de manière automatisée pour réduire au maximum le coût“.

Plusieurs moyens de transport

De son côté, Brussels Airport souhaite diversifier ses revenus, élargir son réseau de connexions et axer sur la durabilité.

Parmi les autres transports pour se rendre à l’aéroport, on peut compter les bus du réseau STIB et De Lijn, les lignes de train de la SNCB, du Thalys et de l’Eurostar et les taxis bruxellois.

■ Reportage de Bernard Denuit, Frédéric De Henau et Timothée Sempels