Tueurs du Brabant: l’enquête sur les frères Sliman se poursuit

L’enquête concernant les frères Xavier et Thierry Sliman, deux gangsters français décédés depuis plusieurs années, se poursuit dans le cadre du dossier des Tueurs du Brabant. Le parquet fédéral a ainsi adressé une demande d’entraide judiciaire à la France, a-t-on appris mardi auprès de l’instance judiciaire. De précédents devoirs d’enquête complémentaires portant sur les plaques d’immatriculation de deux voitures suspectées d’avoir été utilisées lors du braquage du Delhaize d’Alost, n’avaient pour rappel donné aucun résultat.

La bande des Tueurs du Brabant a commis plusieurs attaques violentes entre 1983 et 1985, principalement dans des grands magasins, faisant 28 morts. Parmi celles-ci, un braquage commis par des gangsters masqués au Delhaize d’Alost, avait coûté la vie à huit personnes. En juin 2024, le parquet fédéral avait pourtant annoncé clore l’enquête, ouverte depuis plus de 40 ans, car “aucun acte d’enquête actif ne pouvait encore être posé dans ce dossier“.

Toutefois, les victimes gardaient la possibilité de demander des devoirs d’enquêtes supplémentaires. Plusieurs parties civiles ont saisi cette occasion et en janvier dernier la chambre des mises en accusation de Mons a décidé que le témoignage de deux jeunes d’Opwijk qui, le 9 novembre 1985, quelques heures avant le braquage sanglant d’Alost, avaient vu passer une Golf de couleur sombre ainsi qu’une une Mercedes de teinte claire et avaient relevé leurs plaques d’immatriculation, devait faire l’objet d’investigations. Ces véhicules auraient été utilisés lors de l’attaque d’Alost. Cependant, cette enquête n’a donné aucun résultat.

Fin avril, la chambre des mises en accusation a également ordonné qu’une autre piste, celle des frères Xavier et Thierry Sliman, devait être explorée. Ces gangsters particulièrement violents, ont commis avec leur bande plusieurs braquages dans le nord de la France à la même période où les Tueurs du Brabant étaient actifs. “Nous sommes pleinement engagés dans la mise en œuvre des devoirs d’enquête demandés“, a expliqué le parquet fédéral. “Une demande d’entraide judiciaire a été adressée à la France à cette fin.“

Avec Belga