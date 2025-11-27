Trois jours de grève nationale : les syndicats pleinement satisfaits de la mobilisation

“Loin de s’éteindre, le mouvement social continue de provoquer l’adhésion de la population : monde judiciaire, personnel enseignant, académiques, artistes, soignants, jeunes, pensionnés, travailleuses et travailleurs à temps partiel, travailleurs et travailleuses de nuit…”, écrivent les syndicats.

Ceux-ci rappellent que les protestations persistantes de ces derniers mois ont déjà porté leurs fruits. “Les syndicats ont réussi à préserver les emplois de fin de carrière, à faire compter le chômage temporaire pour le calcul de la pension, tout comme les 104 jours de la première année de carrière, ainsi que l’assimilation des périodes de maladie ou celles des congés pour soins…”, énumèrent-ils.

“Ce mercredi, dans toutes les régions du pays, les piquets se sont multipliés dès les premières heures du jour dans tous les secteurs d’activité économique. Et ce, après une grève des transports publics, des services publics et des écoles lundi et mardi”, se félicitent la FGTB, la CGSLB et la CSC. “Le front commun syndical est soudé et le reste. Renforcé par trois jours d’une mobilisation exemplaire ! Et par l’annonce d’un accord budgétaire fédéral qui pèsera, une fois de plus, uniquement sur les épaules des travailleurs et travailleuses.”

Face à cette situation, les syndicats disent par ailleurs entendre le message qui leur est adressé aujourd’hui par le monde du travail. “Il est évident que la réussite des trois jours de grève les oblige à réfléchir, dans les prochains jours, à la suite à donner au mouvement social”, confient-ils dans leur communiqué commun.

