Grève nationale : pas de tri des poubelles ce mercredi à Bruxelles

Bruxelles-Propreté ne sera pas en mesure de trier les sacs bleus et jaunes ramassés ce mercredi dans la capitale en raison du blocage de son principal site de versage de ces sacs spécifiques.

Pour ne pas laisser les déchets en rue, l’agence a pris la “décision exceptionnelle” de ramasser et traiter ensemble les déchets sélectifs et les déchets résiduels (sacs blancs): tous passeront par l’unité de valorisation énergétique de Bruxelles-Énergie.

Bruxelles-Propreté avait, en prévision de la grève nationale de trois jours, demandé aux riverains de ne sortir que les sacs blancs et oranges. “Le message n’a pas réussi à atteindre l’ensemble de la population et de très nombreux sacs bleus et jaunes sont déposés sur les trottoirs”, regrette l’Agence.

La charge supplémentaire additionnée au manque d’effectif lié à la grève et, désormais, le blocage du site de versage poussent l’agence à collecter tous les sacs dans les mêmes camions. “Pendant une période extrêmement courte, la nécessité de dégager les voiries et de garder les rues propres prévaut donc sur les exigences de recyclage.”

Bruxelles-Propreté estime que les quantités de sacs bleus et jaunes non recyclées resteront infimes.

Le ramassage indifférencié sera la norme ce mercredi, dans toute la Région. Ensuite, seuls les rattrapages auront lieu jeudi et vendredi. Un retour au fonctionnement habituel n’est prévu que pour la semaine prochaine.

Rédaction avec Belga – Photo : Bruxelles Propreté