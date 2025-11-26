Le secteur culturel en force au Mont des Arts contre les coupes budgétaires

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mercredi après-midi sur le Mont des Arts à Bruxelles pour une action nationale du secteur culturel contre les politiques d’austérité portées par le gouvernement fédéral.

■ Reportage de David Courier, Charles Carpreaux et Laurence Paciarelli

A partir de 14h00, la foule a alterné discours, chants, performances artistiques et prises de parole syndicales, dans une ambiance à la fois combative et festive, au rythme de slogans comme “Culture = solidaire” ou “Stop Arizona”. Des artistes, techniciens, travailleurs et travailleuses du socio-culturel, mais aussi des citoyens solidaires, étaient présents en nombre.

À l’initiative de cette mobilisation, plusieurs syndicats et fédérations culturelles ont dénoncé une série de mesures qui fragilisent l’ensemble du secteur. Les organisateurs pointent notamment la perte de droits à la pension pour les artistes bénéficiant du régime du travail artistique, la flexibilisation accrue du marché du travail et la baisse des dotations des grandes institutions fédérales, dont Bozar. Les économies annoncées en Flandre, de plusieurs dizaines de millions d’euros, ainsi que les premiers signaux de restrictions budgétaires à Bruxelles, ont également été vivement critiqués.

Sur scène, des représentants du NICC, de State of the Arts, de la CNE, ainsi que de plusieurs structures culturelles ont rappelé que la précarité touche déjà massivement les travailleurs du secteur. Entre deux interventions, musiciens et performeurs se sont succédé pour illustrer les inquiétudes exprimées dans les discours.

Le rassemblement a été rejoint par un “Grévibus” organisé par des collectifs féministes à travers plusieurs secteurs, dont l’éducation, la petite enfance et la culture. Les organisateurs entendaient ainsi rappeler le rôle central mais souvent invisibilisé du travail culturel dans la société et alerter sur les conséquences sociales des politiques d’austérité. Cette mobilisation s’inscrit dans une journée marquée par d’innombrables actions à travers tout le pays.

Belga – Photo Belga