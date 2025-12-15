Tirs mortels à Marbotin : le suspect aurait 15 ans et aurait agi pour 500 euros

Un mineur d’une quinzaine d’années est soupçonné d’être l’auteur des tirs qui ont tué un homme de 25 ans le 7 novembre à Schaerbeek, et reste activement recherché.

On en sait plus sur l’assassinat du soir du 7 novembre, dans le quartier Marbotin à Schaerbeek. L’auteur des tirs, qui ont coûté la vie à un homme de 25 ans, serait un mineur d’une quinzaine d’années, d’après les informations rapportées par la Dernière Heure.

Selon nos confrères, un homme d’une vingtaine d’années s’est rendu aux autorités lundi dernier pour révéler ces informations. Il aurait été l’intermédiaire entre le commanditaire et l’exécutant de l’assassinat. Il a été placé sous mandat d’arrêt.

Le mineur aurait accepté de tirer, pour 500 euros, dans les membres inférieurs de la cible en guise d’avertissement. Il aurait finalement été décidé de tirer sur une connaissance de la cible en question. Le tireur, tout comme ses complices, est actuellement recherché.

La semaine dernière, près de 70.000 euros ont été saisis lors de sept perquisitions dans le quartier.

La rédaction – Photo : Caravaggio