Schaerbeek : une personne tuée par balle près de la chaussée d’Haecht, la police lance un appel à témoins

Une personne a été tuée par balles vendredi soir à Schaerbeek, a rapporté à Belga Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord.

La police a été appelée vers 21h20 pour des coups de feu dans le quartier Marbotin, au niveau de la chaussée d’Haecht. Dans un appel à témoins, la police précise que les coups de feu ont été tirés “en direction d’un groupe de personnes“.

Arrivées rapidement sur place, les forces de l’ordre ont constaté qu’une personne était grièvement blessée. Il s’agit d’un homme de 25 ans. Les premiers soins lui ont immédiatement été donnés. La victime a été emmenée en ambulance, mais est décédée de ses blessures.

Selon la police, “les auteurs ont pris la fuite chaussée de Haecht en direction de la maison communale“.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et est descendu sur les lieux. Une enquête a immédiatement été ouverte et, dans l’intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade.

“Dans le cadre de cette enquête, la police recherche toute personne qui aurait été témoin des faits et demande aux personnes qui se trouvaient avec la victime de se manifester. La discrétion est assurée“, communique la police. Toute information sur les faits peut être transmise aux enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou par téléphone au 0800/30.300.

La rédaction avec Belga – Photo et vidéo : Caravaggio