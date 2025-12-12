Près de 70.000 euros saisis lors de perquisitions dans le quartier Marbotin de Schaerbeek

Près de 70.000 euros ont été saisis lors de sept perquisitions dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs menées mardi dernier par la Zone de Police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere) dans le quartier Marbotin, a indiqué la police locale vendredi dans un communiqué. En juin, trois suspects avaient été placés sous mandat d’arrêt dans le cadre de la même enquête.

Les perquisitions de mardi ont permis de saisir 69.755 euros en espèces, 11 téléphones portables ainsi que 19,5 grammes d’herbe de cannabis.

L’enquête avait débuté en 2024, lorsque des policiers avaient identifié plusieurs personnes qui s’adonnaient au trafic et à la vente de stupéfiants en rue. “En juin dernier, les enquêteurs avaient, à la demande du juge d’instruction, exécuté une première vague de 13 perquisitions”, a indiqué la police. “44.335 euros en espèces, 324 grammes d’herbe de cannabis et 15 grammes de kétamine avaient été saisis tandis que 3 suspects ont été placés sous mandat d’arrêt”, a ajouté la zone de police.

La bourgmestre de Schaerbeek, Audrey Henry (MR), avait annoncé fin novembre que le quartier Marbotin de Schaerbeek deviendrait officiellement un hotspot régional à parti de janvier 2026. La maïeure libérale avait assuré que la qualification du quartier en hotspot régional donnerait aux autorités communales et régionales la possibilité de concentrer leurs forces pour lutter contre le trafic de drogues.

“Le quartier Marbotin fait l’objet d’une approche globale des différents acteurs, tant préventifs que répressifs, actifs dans ce quartier”, a précisé la police dans son communiqué. “Ce quartier fait l’objet d’une attention particulière tant par les autorités administratives que les autorités judiciaires ainsi que par la Zone de Police Bruxelles Nord”, ont conclu les forces de l’ordre.

