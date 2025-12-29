Surpopulation carcérale : toujours pas d’accord gouvernemental sur les détenus qui dorment par terre

La ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) a souligné lundi qu’elle ne devait pas être convaincue de la gravité de la situation dans les prisons. Des propositions sont sur la table pour permettre aux détenus qui dorment à même le sol d’avoir un lit, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

La gouverneure de la province d’Anvers, Cathy Berx, a souhaité dimanche qu’une loi voie le jour pour interdire les matelas au sol dans les prisons. Elle estime la mesure nécessaire, car les provinces sont limitées face à la surpopulation carcérale. Elle plaide également pour plus de surveillance électronique à la place des peines de prison. Un jour plus tôt, le gouverneur du Limbourg avait également tiré la sonnette d’alarme.

En Région bruxelloise, 54 détenus passent la nuit au sol à la prison de Haren.

Ce n’est pas la ministre de la Justice qui doit être convaincue de la gravité de la situation, a indiqué lundi le cabinet de Mme Verlinden. “Depuis son entrée en fonction, elle travaille sans relâche sur le dossier de la surpopulation et des détenus qui dorment au sol.”

Selon le cabinet, des négociations étaient organisées ces dernières semaines concernant les mesures mises sur la table par la ministre lors de l’accord de Pâques et durant les dernières négociations budgétaires. Il s’agit de créer plus de capacité, d’embaucher plus de personnel et de mettre en place des mesures concernant l’expulsion des clandestins et des détenus. À terme, les 3.200 condamnés qui n’ont pas encore pu se présenter à la prison devraient également être écartés.

“Il n’y a pas encore de consensus sur ces propositions“, précise le cabinet. “La ministre continuera à insister sur ce point et poursuivra l’élaboration du train de mesures et des propositions sur la base des négociations menées lors de la dernière réunion du Conseil des ministres restreint. La situation dans les prisons exige une décision du gouvernement“.

Avec Belga – Photo : Belga