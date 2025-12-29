Retrait du préavis de grève de 48 heures pour le Nouvel An à la prison de Haren

Le préavis de grève de 48 heures à la prison de Haren pour la période du Nouvel An a été retiré, a indiqué lundi à l’agence Belga Robby De Kaey, délégué syndical de l’ACOD/CGSP Prisons. “Un dialogue constructif a eu lieu avec la direction, qui a été à l’écoute des bonnes suggestions du personnel pénitentiaire“, a-t-il déclaré.

Le syndicat socialiste ACOD/CGSP avait déposé, comme “ultime recours“, un préavis allant du 30 décembre au 1er janvier 2026. Le personnel souhaitait dénoncer la charge de travail élevée. Entre-temps, la direction et les syndicats sont néanmoins parvenus à un accord, ce qui a conduit au retrait du préavis. “Nous sommes très satisfaits d’être parvenus à un accord; la grève aurait été notre dernière option“, a précisé M. De Kaey.

Selon le syndicat socialiste, la plus grande prison du pays souffre d’un manque d’une centaine d’équivalents temps plein, d’autant plus que l’absentéisme pour cause de maladie est élevé.

En outre, selon les chiffres les plus récents de l’administration pénitentiaire, 54 détenus passent la nuit sur un matelas posé à même le sol à la prison de Haren. Malgré “le plaidoyer porteur d’espoir” lancé dimanche par la gouverneure d’Anvers en faveur d’une législation interdisant le fait de dormir au sol dans les prisons, la majorité parlementaire manque, selon M. De Kaey, de courage politique pour adopter des lois efficaces. “Une telle législation honorerait une démocratie occidentale en protégeant les détenus de cette manière, mais à l’heure actuelle, la volonté politique fait défaut“, a-t-il expliqué.

Belga – Photo : Belga