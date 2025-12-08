Saint-Josse-ten-Noode: le personnel de l’administration communale sera en grève mardi

Le personnel de l’administration communale de Saint-Josse sera en grève mardi à partir de 8 heures pour protester contre l’absence d’information concernant son avenir dans le contexte de la crise financière que traverse la commune.

Cette action a été décidée à une large majorité en assemblée générale du personnel le 27 novembre dernier.

La commune bénéficie d’un coup de pouce financier de la Région bruxelloise, moyennant un plan de redressement et d’économies. Celles-ci ont déjà entraîné la fermeture du parc à conteneurs communal en septembre. L’exploitation de celui-ci pesait quelque 500.000 euros par an.

“Plusieurs semaines après nos premières interpellations, la situation demeure inchangée au sein de l’administration communale de Saint-Josse-ten-Noode. Aucune information, document, ou communication claire n’a été transmis aux représentants des travailleurs concernant l’avenir du personnel communal ou du CPAS dans le contexte de la crise financière“, a dénoncé dans un communiqué commun le front commun CGSP ALR/CQSC services publics/ SLFP ALR.

Selon les syndicats, lors de la séance du Comité Particulier de Négociation du 21 novembre dernier, le bourgmestre a annoncé unilatéralement l’intention du collège de ne pas payer la prime de fin d’année aux travailleurs, à quelques semaines de son paiement, alors même que celle-ci est prévue dans le statut pécuniaire et que son paiement est dès lors obligatoire.

Les organisations syndicales disent avoir immédiatement contesté cette décision, en se basant notamment sur la loi relative à la protection de la rémunération, “mais le bourgmestre refuse d’en tenir compte, poursuivant dans une logique de déni, d’opacité et de rupture de la concertation sociale“.

Le front commun syndical a officiellement demandé à être reçu par le collège.

Le personnel communal et du CPAS réclame le paiement de sa prime de fin d’année, la garantie de maintien de ses chèques repas l’année prochaine et des informations claires par rapport à la fermeture éventuelle de la polyclinique en fin d’année.

Le front commun syndical a enfin souligné qu’il restera mobilisé jusqu’à obtention d’informations complètes, écrites et vérifiables concernant les mesures envisagées par la commune et le CPAS.

Belga – Photo : Belga Image