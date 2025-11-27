Le personnel communal de Saint-Josse prévoit de nouvelles actions de grève en décembre

“Nous avons informé ce matin le personnel de l’absence de communication du bourgmestre et des échevins concernant la crise financière que traverse la commune“, a expliqué Maxime Nys, permanent syndical de la CGSP à Bruxelles. Ce dernier pointe notamment le flou persistant autour de l’octroi et du paiement des primes de fin d’année et/ou des chèques-repas au personnel communal.

“Même après un moment de concertation informel la semaine dernière, nous n’avons toujours reçu aucune réponse concrète à nos questions“, a poursuivi le syndicaliste. Ce qui est en revanche “certain”, selon lui, c’est que le bourgmestre socialiste Emir Kir “ne souhaite pas communiquer lui-même avec son personnel. Il part du principe que les syndicats sont ses porte-parole”, a-t-il ajouté.

D’après le représentant, le personnel est très inquiet. “Le bourgmestre ne versera de toute façon pas de prime de fin d’année et le paiement des chèques-repas en 2026 est lui aussi très incertain”, a affirmé M. Nys.

Le personnel a dès lors donné mandat au front syndical pour recourir à de nouvelles actions de grève, après avoir déjà cessé le travail lors de la grève nationale de trois jours en début de semaine. “Cela commencera par un jour de grève, mais il pourrait y en avoir plusieurs”, a conclu le syndicaliste.

La ou les actions devraient très probablement avoir lieu en décembre.

Belga