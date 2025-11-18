Saint-Josse : arrêt de travail du personnel communal contre les coupes budgétaires

À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs ont observé un arrêt de travail pour protester contre l’absence de communication sur la crise financière communale. Après un mois de silence, l’autorité a présenté aux syndicats des mesures envisagées, dont certaines pourraient affecter le pouvoir d’achat du personnel.

Les travailleurs de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ont observé un arrêt de travail ce mardi entre 10h30 et 11h20 en raison de la crise financière qui touche l’administration depuis plusieurs semaines. Selon les organisations syndicales, un climat d’inquiétude et d’incertitude s’est installé depuis que plusieurs questions adressées à l’autorité sont restées sans réponse. Malgré des demandes répétées, “aucune information concrète n’avait été communiquée jusqu’à présent“, ont-elles rappelé.

Ce silence a renforcé la tension, déjà élevée depuis le licenciement immédiat de cinq travailleurs communaux pour raisons budgétaires, annoncé début octobre sans concertation préalable. “On risque de perdre notre prime de fin d’année, nos chèques-repas… tout le monde est concerné… Il y a plein de choses mises sur la table qui vont faire perdre du pouvoir d’achat aux travailleurs“, explique une employée depuis 20 ans, qui n’a “jamais connu ça“. “Il y a plein de choses envisagées mais on a juste le titre. Et en plus, on a 10 jours pour signer le protocole. Mais monsieur le bourgmestre, s’il-vous-plaît, soyez un peu respectueux“, ponctue Hanane El Bouzakhi, secrétaire regionale CSC services publics.

■ Reportage de Camille Tang-Quynh et Frédéric De Henau

Le 14 novembre en fin de journée, après un mois sans communication officielle, l’autorité communale a finalement invité les syndicats à une concertation et transmis une proposition de convention de tutelle assortie de mesures envisagées. Les syndicats se disent “extrêmement surpris” que la commune semble envisager la suspension du paiement de la prime de fin d’année et des chèques-repas. “Nous ne manquerons pas d’en informer les travailleurs“, ont-ils indiqué.

Le front commun a précisé qu’il participera à la réunion afin d’entendre l’autorité sur la situation financière, tout en restant vigilant : les décisions doivent “garantir l’équité et préserver les droits des travailleurs“. Les organisations syndicales rappellent enfin que les solutions doivent être construites “avec celles et ceux qui assurent le service public au quotidien, malgré une situation particulièrement difficile“