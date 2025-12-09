La moitié des véhicules contrôlés à Bruxelles en infraction dans le secteur des transports

Bruxelles Mobilité a organisé quatre grands contrôles spécifiques au secteur des transports routiers (de marchandises et de personnes) cette année, dont le dernier mardi matin.

Sur le quai de Hembeek, un barrage a permis de contrôler 47 véhicules de transport de marchandises, dont 53% en infraction: surcharges, défauts de contrôle technique, manquements techniques, conduite sous influence…

Dans la rue de Koninck, 78 véhicules dédiés au transport de personnes ont été vérifiés, dont près de 22% en infraction: absence de documents ou de permis, chauffeurs non déclarés…

Bruxelles Mobilité mène ces opérations via son organe de contrôle, l’Unité régionale de contrôle de l’exploitation et du transport (URCET), en collaboration avec la police et d’autres partenaires institutionnels.

Sont notamment vérifiés la bonne tenue et la conformité des chantiers, ainsi que le respect des règles pour le transport de marchandises ou de personnes.

Parmi les 14.605 véhicules contrôlés cette année, 46% ont donné lieu à des constats d’infractions.

Les contrôleurs ont notamment constaté un léger dépassement dans la validité du contrôle technique, des accessoires de sécurité manquants, mais également une surcharge de plus 70%, un défaut d’arrimage critique et un taxi sans licence.

“Depuis cette année, nos motards réalisent aussi des contrôles mobiles pour vérifier les limitations sonores des scooters et motos. On a remarqué que près d’un tiers des véhicules contrôlés dépassaient les limites de bruit autorisées”, a précisé Emel Ziylan, responsable de l’équipe de contrôle de l’URCET.

