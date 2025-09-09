Ridouane Chahid fustige la proposition d’envoyer les militaires dans les rues : “C’est un aveu d’échec du ministre de l’Intérieur”

Le député fédéral PS, Ridouane Chahid dénonce fermement la proposition de Bernard Quintin (MR) de déployer les militaires dans les rues de Bruxelles pour lutter contre l’insécurité. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“C’est un aveu d’échec du ministre de l’Intérieur”, estime Ridouane Chahid, qui pointe l’inefficacité du “plan Quintin”, qualifié de “plan d’un déserteur”. Pour le député, cette idée traduit surtout une absence de connaissance du terrain et un abandon de la mission première du ministre : “défendre et renforcer la police”. “Il se met à genou devant Théo Francken (N-VA), ministre de la Défense.”

Le socialiste rappelle que le déploiement de militaires dans les rues en 2015 n’avait eu aucun effet sur la criminalité. “Les dealers se sont juste déplacés. On confond présence militaire et faire en sorte qu’il y ait une efficacité réelle”.

Ridouane Chahid appelle à recentrer le débat sur le renforcement des zones de police et sur un réel financement de la sécurité publique. “Si on veut mettre les militaires quelque part, qu’on les envoie au port d’Anvers, qu’ils fassent en sorte que la drogue ne sorte plus d’ici, et là, on aura résolu une partie du problème de la drogue”, martèle-t-il.

Sur la fusion des zones de police à Bruxelles, le député fédéral est tout aussi clair : “Ce n’est pas ça qui résoudra les problèmes. On a besoin de policiers, il en manque aujourd’hui 800 à Bruxelles. Aujourd’hui, venir scander que la fusion des zones de police sera la solution en matière de sécurité, c’est être dans le déni”

Enfin, il appelle à sortir de l’impasse budgétaire bruxelloise : “Revoter, c’est fuir ses responsabilités. Je trouve qu’en tant que premier parti (MR), venir avec ce genre de propositions, c’est irresponsable et c’est une fuite vers l’avant.”

Pour le socialiste, il est urgent de travailler sur un budget, avec le Parlement. “Je demande à David Leisterh de se détacher de Georges-Louis Bouchez et de prendre ses responsabilités en tant que président de la régionale du MR, premier parti bruxellois.”

■ Interview de Ridouane Chahid, député fédéral PS au micro de Fabrice Grosfilley