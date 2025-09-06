David Leisterh propose de reconvoquer des élections à Bruxelles: “Après un an et demi, il faut mettre toutes les possibilités sur la table”

Le président du MR bruxellois suggère de recourir au parlement fédéral pour organiser de nouvelles élections régionales à Bruxelles afin de sortir de l’impasse politique qui dure depuis 15 mois.

David Leisterh, président du MR bruxellois, propose une piste inédite pour sortir la Région bruxelloise du pire blocage politique de son histoire. Dans La Libre et La DH de samedi, il suggère ainsi de reconvoquer des élections dans la capitale en passant par le parlement fédéral.

Depuis 15 mois, les partis bruxellois échouent en effet à mettre en place un gouvernement régional.

“On pourrait retourner au parlement fédéral, demander une majorité des deux tiers, et reconvoquer des élections régionales bruxelloises. Après un an et demi, il faut mettre toutes les possibilités sur la table“, lance David Leisterh, sachant que, d’un point de vue institutionnel, il n’est pas possible de dissoudre l’Assemblée régionale bruxelloise.

“Certains vont me dire que c’est très compliqué à faire. Mais qu’ils me présentent alors une autre solution pour former un gouvernement ! Pour moi, reconvoquer des élections est une des solutions. Prenez l’Arizona. S’il n’y avait pas eu l’épée de Damoclès d’un retour aux urnes, je suis convaincu que Vooruit ne serait jamais revenu à la table des négociations. Ils savaient que, s’ils ne revenaient pas, ils auraient porté le valet noir et perdu les élections. À Bruxelles, ce risque n’existe pas.”

Le président du MR bruxellois reconnait qu’il sera “très compliqué” d’obtenir une majorité des deux tiers à la Chambre. “Mais on devrait aussi profiter de cela pour réformer tout le système électoral bruxellois, comme la majorité dans les deux groupes linguistiques, telle ou telle force de veto, le fait de ne pas pouvoir retourner aux élections, l’absence du Roi comme médiateur, etc.”

