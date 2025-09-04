Les polices locales et fédérale ont désormais accès à la vidéosurveillance des gares

Près de 130 zones de police locale vont désormais avoir accès directement et en temps réel aux images des caméras de vidéosurveillance des gares de train présentes sur leur territoire, de même que la police fédérale. Le projet, “réalisé par la SNCB en étroite collaboration avec la police intégrée“, est annoncé jeudi par la société de chemins de fer et plusieurs membres du gouvernement, impliqués dans cette collaboration renforcée.

Les caméras dont les images seront plus largement accessibles sont celles qui se trouvent dans les bâtiments eux-mêmes, et aux alentours, sur les parkings, zones pour vélos, quais, etc. Il y en a environ 8.000, selon une communication de la SNCB. Les images des caméras qui se trouvent à bord des trains ne seront pas partagées.

Le nouveau protocole d’accord avec la police fédérale et chaque zone de police qui compte une ou plusieurs gares sur son territoire ne couvre que la consultation en temps réel, “exclusivement dans le cadre de missions de police administrative et judiciaire“. Si les policiers ont besoin d’obtenir des images dans le cadre d’une enquête, rien ne change: ils doivent en faire la demande, et la SNCB réagit dans les 24 heures.

Jusqu’ici, seule la Police Fédérale des chemins de fer avait un accès en temps réel aux images de la SNCB, en plus de Securail.

Belga