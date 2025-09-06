Caméras, grosses opérations policières, militaires: voici le “plan grandes villes” du ministre Bernard Quintin

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), a débloqué un budget pour les caméras de vidéosurveillance des grandes villes belges (Bruxelles, Gand, Anvers, Mons, Charleroi et Liège) et annonce de grosses opérations policières sur les points de deal, dévoile-t-il samedi dans L’Echo. Dans Sudinfo, il ajoute vouloir également des militaires en rue.

La refonte du “plan canal” en un “plan grandes villes” est désormais prête et a déjà été transmise à la police fédérale. Elle sera présentée en Conseil des ministres sous peu.

“Le plan canal était bon, mais il était vieux d’une dizaine d’années et devait être revu. Son point d’entrée était la lutte contre le terrorisme, dont la prégnance aujourd’hui n’est plus celle de l’époque“, situe le ministre. Selon lui, dans l’ordre des priorités, la lutte contre le crime organisé lié au trafic de drogue est passée devant.

Plusieurs axes majeurs se dégagent. L’un d’eux est le retour des militaires dans les rues de Bruxelles. Des patrouilles mixtes policier/militaire vont ainsi être lancées le plus rapidement possible dans la capitale, et ce tous les jours, dans les endroits les plus chauds. Un accord en ce sens a été conclu avec le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA). Il pourrait être étendu à d’autres grandes villes qui le demandent.

Parmi les autres axes du plan, on retrouve un accroissement des opérations à grande échelle et une amélioration du maillage de caméras de surveillance dans les grandes villes. Pour ce faire, Bernard Quintin a demandé à la police fédérale de réactiver les ‘fully integrated police actions’, soit des opérations coup-de-poing de la police fédérale, avec le soutien de la police locale. Il va par ailleurs dégager un budget de 20 millions d’euros pour remettre à niveau les caméras de vidéosurveillance du pays. L’objectif est de “réaliser une forme de cadastre” de toutes les caméras publiques des grandes villes du pays, à savoir celles qui fonctionnent, celles qui doivent être remplacées ou celles qui devraient exister dans les endroits nécessaires.

Le plan prévoit aussi davantage de policiers fédéraux et d’argent pour les zones de police locale, même si le ministre ne peut encore quantifier ces moyens financiers qui seront dégagés.

