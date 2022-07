Resto et bal national, feu d’artifice… : découvrez le programme de la Fête nationale à Bruxelles

De nombreux événements animeront la capitale ces mercredi et jeudi : on fait un point complet.

Bal national

Les festivités nationales démarrent ce mercredi soir sur la place du Jeu de Balle, dans les Marolles, avec le traditionnel Bal national. Organisé en collaboration avec BX1 et diffusé sur nos antennes dès 20h00, les concerts 100% belges démarrent dès 19h00 avec Louis Lou, Johnny Dom, Lou & The Hollywood Bananas, Boma & de Slagerparade, Alec Mansion & Thom Dewatt, Crazy Sir G. et The Amazing Flowers. Un hommage au Grand Jojo, habitué du Bal National tristement disparu le 1er décembre dernier, sera également prévu avec le Lange Jojo Special.

Les concerts seront présentés par Charlotte Maréchal de BX1 et Luana Difficile de Bruzz, le tout jusqu’à minuit. Les places sont gratuites, mais il est recommandé d’arriver tôt sur la place.

Concert classique

Dans le même temps, la salle Henry Le Boeuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles accueillera ce mercredi dès 20h00 le traditionnel concert classique de la Fête nationale. La violoniste américaine Stella Chen, lauréate du concours Reine Elisabeth en 2019, et le Belgian National Orchestra se produiront devant une salle comble, en présence du Roi Philippe et de la reine Mathilde.

Toutes les places pour ce concert ont déjà été réservées, mais le concert sera également retransmis en radio et en télévision par la RTBF et la VRT.

Te Deum

Ce jeudi 21 juillet, la journée démarrera par le Te Deum, en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, chanté en présence du Roi et de la Reine ainsi que des corps constitués. Des Te Deum auront lieu en province, dont un à Liège et un autre à Gand en présence de membres de la famille royale.

À Bruxelles, le couple royal profitera probablement d’un traditionnel bain de foule avant de poursuivre les festivités aux abords du Palais royal.

Fête nationale et défilé militaire

C’est également une habitude le 21 juillet : le parc royal de Bruxelles et la rue de la Régence, entre la place Poelaert et la place Royale, proposent une série d’animations autour de la Belgique. Des stands de l’armée, des services de secours et de police et des parades folkloriques seront au programme de cette Fête au Parc, organisée de 10h00 à 20h30.

Dès 16h00, place au défilé militaire et civil. Cette année, ce défilé, qui passera par la rue de la Loi, la rue Royale et la place des Palais, rendra hommage “à toutes les femmes et tous les hommes qui s’engagent au quotidien pur la sécurité de nos concitoyens”. 2 000 personnes de la Défense seront présentes, 18 avions et 6 hélicoptères survoleront Bruxelles et des délégations néerlandaises, luxembourgeoises et françaises seront également de la partie.

Resto national

Dès 17h00, sur la place du Jeu de Balle, le plus grand dîner de moules-frites de Belgique démarrera à l’occasion du Resto National. De longues tables vont être dressées pour accueillir les centaines de participants de ce repas géant. Toutes les personnes intéressées peuvent réserver un repas (1,1 kg de moules + frites et sauce) en ligne sur le site du Resto National. Un stoemp saucisse est également possible en alternative.

Un bal musette sera également organisé jusqu’à 22h00 sur le site avec les majorettes et la fanfare des Marolles, ainsi que Rita et les Martins, avant un grand karaoké par Bruxelles Zingt.

Concert et feu d’artifice au Cinquantenaire

Dès 21h00, un nouveau concert aura lieu, cette fois dans le parc du Cinquantenaire. Ce concert gratuit, sur le thème “La Belgique fait la fête”, proposera des performances d’artistes belges tels Alice on the roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs et Yong Yello.

Ce spectacle sera suivi du traditionnel feu d’artifice, tiré à 23h00 et pour la première fois depuis l’esplanade et les arcades du Cinquantenaire.

