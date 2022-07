Fête nationale : voici les mesures de mobilité en vigueur ce 21 juillet à Bruxelles

Suite aux festivités du 21 juillet, de nombreux secteurs du centre-ville seront interdits à la circulation et il sera recommandé de rejoindre le centre en transports en commun ou à vélo.

La police de Bruxelles Capitale-Ixelles annonce de nombreuses mesures de mobilité autour du centre de Bruxelles, ce jeudi 21 juillet, à l’occasion de la Fête nationale et des diverses festivités prévues durant cette journée particulière.

► Lire tous les détails des festivités | Voici le programme de ce 21 juillet à Bruxelles : “Un équilibre entre tradition et nouveautés” (vidéo)

La place des Palais sera fermée dès le mercredi 20 juillet en matinée jusqu’au vendredi 22 juillet en matinée, suite à l’installation des tribunes pour le défilé.

Te Deum

Jeudi matin, en raison du Te Deum prévu à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, le tunnel Saint-Lazare sera fermé dès 6h00 jusqu’à 10h00. Les rues autour de la cathédrale, le boulevard Pachéco, le boulevard du Berlaimont, le boulevard de l’Impératrice, le boulevard de l’Empereur, la rue de Loxum, la rue Cardinal Mercier et le Cantersteen seront fermés à la circulation de 7h30 jusqu’à 10h00.

Défilé et festivités

Suite au défilé et aux festivités de la Fête nationale, le tunnel Cinquantenaire et le tunnel Loi seront fermés dès 12h00, tout comme le tunnel Reyers direction centre et l’avenue d’Auderghem entre la Chasse et Schuman.

Dès 12h30 jusqu’à 18h00, l’avenue de Cortenbergh (entre la rue du Noyer et Schuman), la rue Archimède, le rond-point Schuman, la rue de la Loi et la rue Lambermont seront interdites à la circulation. Dès 14h00 jusqu’à 18h00, les fermetures concerneront la place du Trône, la sortie Belliard du tunnel Trône, l’avenue des Arts et le boulevard du Régent (entre Loi et Trône), la rue du Luxembourg, la rue Montoyer, la rue Belliard et le tunnel Belliard.

Feu d’artifice

Suite au feu d’artifice prévu dès 23h00 au parc du Cinquantenaire, les rues autour du parc seront fermées en soirée, à savoir : l’avenue de la Joyeuse entrée, l’avenue de la Renaissance, l’avenue des Nerviens, l’avenue de l’Yser, l’avenue des Gaulois, l’avenue de Tervuren (jusque Montgomery), le rond-point Schuman et la rue de Loi. Les tunnels sous le Cinquantenaire seront également fermés dans les deux sens toute la journée et jusqu’à la fin du feu d’artifice.

Transports en commun

Les autorités recommandent aux visiteuses et visiteurs de prendre les transports en commun pour rejoindre le centre-ville. Plusieurs déviations et fermetures sont toutefois prévues ce 21 juillet sur le réseau de la Stib, annonce la société bruxelloise.

La station de métro Parc sera fermée de 14h00 à 17h30, alors que la station Maelbeek sera fermée après 23h00. La Stib prévoit toutefois des rames de métro après le feu d’artifice et annonce des métros dans toutes les directions depuis Mérode jusqu’à 1h00 du matin sur les lignes 1 et 5 et depuis Arts-Loi jusqu’à 1h20 du matin sur les lignes 2 et 6.

Concernant les trams, la ligne 81 fera terminus à Mérode après 19h00. Les trams 92 et 93 seront interrompus entre les arrêts Louise et Botanique. Les lignes de tram 3, 4, 7, 9, 19, 25 et 81 ainsi que les T-bus 7, 25 et 81 circuleront jusqu’à 1h00 du matin environ.

Concernant les lignes de bus, rendez-vous sur le site de la Stib pour découvrir l’ensemble des déviations et des bus supplémentaires prévus ce 21 juillet.

► Découvrez ci-dessous le plan de mobilité de la Stib autour du Cinquantenaire :

Gr.I. – Photo : Belga/Hatim Kaghat – Carte : Stib