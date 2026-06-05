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Une personne dans un état critique après des coups de feu à Schaerbeek

Une personne a été blessée par balles dans la nuit de jeudi à vendredi sur la chaussée d’Helmet à Schaerbeek, a confirmé la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode). La victime a été emmenée à l’hôpital dans un état critique.

“Une altercation a éclaté vers 02h00 entre plusieurs personnes dans un établissement horeca de la chaussée d’Helmet”, indique la police de Bruxelles-Nord. “Des coups de feu ont alors été entendus. Plusieurs patrouilles se sont rendues sur les lieux, où elles ont trouvé une personne blessée à la jambe. La victime, dont le pronostic vital était engagé, a été transportée à l’hôpital.”

Le parquet de Bruxelles est également descendu sur les lieux avec un juge d’instruction, le laboratoire de la police scientifique et un expert en balistique. Plusieurs devoirs d’enquête sont en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident, ainsi qu’identifier le ou les auteurs des tirs.

Belga

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