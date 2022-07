Voici le programme de ce 21 juillet à Bruxelles : “Un équilibre entre tradition et nouveautés”

La Fête nationale “traditionnelle” est de retour, après deux ans de pandémie. Les ministres de l’Intérieur et de la Défense Annelies Verlinden et Ludivine Dedonder, promettent une atmosphère “festive” et “un bel équilibre entre tradition et nouveautés”.

Les activités auront lieu à Bruxelles et aussi dans tout le pays ce 21 juillet. “Après deux années chamboulées par la crise sanitaire, les autorités fédérales sont revenues à un scénario classique et traditionnel pour l’organisation des festivités du 21 juillet. Cette année sera également marquée par un retour du grand public à Bruxelles“, a expliqué la chancellerie du Premier ministre.

Les festivités débuteront mercredi soir avec le traditionnel bal national, qui aura lieu sur la place du Jeu de balle. Un concert gratuit se tiendra dès 20h00 au Palais des Beaux-Arts. “Toutes les places ayant été distribuées, les inscriptions sont clôturées. Le concert sera toutefois retransmis en radio et en télévision“, a précisé la présidente du comité de direction a.i. de la chancellerie, Arlin Bagdat, lors d’une conférence de presse.

Le retour des activités traditionnelles

Le 21 juillet se tiendra, dès 10h, le Te Deum, en présence du Roi et de la Reine à la cathédrale des Saints Michel et Gudule. La Fête au Parc débutera ensuite jusqu’à 20h, avec des stands militaires et des services de secours.

Le défilé commencera à 16h et “rendra hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui s’engagent au quotidien pour la sécurité de nos concitoyens“, a indiqué Ludivine Dedonder. Elle a également précisé que quelque 2.000 personnes issues de la Défense défileront. 18 avions traverseront le ciel, tandis qu’au sol, de nombreux véhicules défileront, parmi lesquelles de nombreuses nouveautés.

Dès 21h00, le parc du Cinquantenaire sera le théâtre d’un concert gratuit intitulé “La Belgique fait la fête”. Parmi les artistes : Alice on the Roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs et Yong Yello.

Enfin, à 23h00, les festivités se clôtureront par un feu d’artifice, tiré depuis l’esplanade et les arcades du Cinquantenaire.

■ Reportage de Valérie Leclercq, Béatrice Broutout et Pierre Delmée.

M.D. – Photo : Belga/Nicoals Maeterlinck