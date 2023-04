Des magasins Delhaize rouverts à Bruxelles ? Direction et syndicats se contredisent

Une guerre de communication se joue entre direction et syndicats concernant la potentielle réouverture de certains magasins à Bruxelles.

Après plusieurs semaines de fermeture complète des 22 magasins Delhaize intégrés bruxellois, il semblerait que certains stores commencent à s’ouvrir. La direction nous annonce ce jeudi la réouverture des Delhaize Hankar, Veeweyde et Mutsaard en pointant la “volonté des travailleurs”.

Pour les syndicats, il ne s’agit ni plus ni moins qu’un “passage en force” de la direction et un nouveau moyen de pression sur les grévistes. “Ces magasins qui rouvrent le font sous la pression de la police et de huissiers pour éviter des astreintes. Mais une fois que les huissiers sont partis, les blocages se réorganisent“, assure Manu Gonzalez, permanent CNE pour Delhaize. “Au plus, ils vont s’attaquer aux magasins, au plus nous nous attaquerons directement aux dépôts, comme l’action de cette nuit. S’ils continuent de provoquer, nous serons de plus en plus nombreux. Je peux vous garantir que notre volonté ne faiblit pas et que d’autres actions sont prévues.”

V.d.T. – Photo : Belga