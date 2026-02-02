ReloAD: un nouveau modèle de gestion des déchets de chantier testé à Anderlecht pour réduire le bilan carbone du secteur

Les déchets de chantier représentent un tiers des déchets à Bruxelles. Et s’il suffisait de mieux les trier pour pouvoir directement les réutiliser ? C’est l’objectif d’un nouveau projet lancé le long du canal.

Sur le chantier d’une future résidence étudiante, une nouveauté fait son apparition : une station de tri ReloAD. C’est une nouveauté en Belgique qui pourrait révolutionner la gestion des déchets sur chantier. “C’est un peu plus compliqué que d’habitude, où on jette tout dans un conteneur, ou trois“, admet Pamela Dominguez, chargée de projet chez BPC.

La benne habituelle est désormais remplacée par 19 bacs pour 19 matériaux à recycler. “On a contacté directement les producteurs de matériaux qui disposent déjà d’une filière de recyclage et qui sont en demande de matières premières propres pour réintroduire dans leur filière de production“, explique Marion Anbergen, conseillère en construction durable chez Embuild Brussels. “La vraie innovation, c’est de proposer un tri fait directement sur le chantier. Le déchet n’a pas été sali en étant mélangé avec différents déchets. Il est renvoyé directement chez les producteurs“.

► Lire aussi | 1,3 millions de tonnes de déchets issus de la construction seront mieux triés grâce à un nouveau service innovant

La plus grande innovation durable du projet se situe au niveau de la logistique : fini les projets à vide. Désormais, chaque camion qui arrive sur le chantier repartira avec des sacs de déchets.

Toute cette organisation pourrait réduire le bilan carbone du secteur dans une région où ont lieu, en moyenne, 3500 chantiers par semaine.

■ Reportage de Léa Dubuc et Loïc Bourlard