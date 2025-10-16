1,3 millions de tonnes de déchets issus de la construction seront mieux triés grâce à un nouveau service innovant

Le secteur de la construction génère 30% des déchets de la capitale. Cela représente près de 1,3 millions de tonnes par an, ce qui est énorme. Pour gérer tout ça, le secteur va mettre en place un service innovant de tri des déchets directement sur les chantiers.

Dans la station de tri ReloAD, plusieurs petits contenants sont là pour accueillir chaque type de déchets et non plus un seul container pour le tout. C’est un système amovible et léger développé par les acteurs privés de la construction qui permet de s’adapter aux spécificités des chantiers. “Il n’y a pas forcément la place de mettre à rue dix contenants différents pour pouvoir trier dix flux différents. L’innovation, ici, c’est de proposer des contenants qui sont plus petits mais qui seront changés plus régulièrement“, explique Marion Anbergen conseillère en construction durable chez Embuild. “Chaque contenant est adapté à chaque flux de déchets. Il y a des big bag, il y a des poubelles à roulettes, il y a des bacs etc“, ajoute-t-elle.

30 % des déchets en Région bruxelloise proviennent du secteur de la construction et démolition. Cela représente environ 1 300 000 tonnes chaque année. Il s’agit principalement de gravats de chantier auxquels se mêlent d’autres matériaux, comme les isolants en plastique ou polystyrène qui aujourd’hui échappent encore à la revalorisation. “Ce sont des produits qui sont pas très lourds mais qui sont extrêmement polluants quand on les laisse dans la nature“, fait remarquer William Dockx, responsable de projet chez Shipit Multimodal Logistics. “Eux, quand ils sont mis en tout venant, ils partent à l’incinérateur. Pour un kilo qui part à l’incinérateur, derrière, c’est un kilo de CO2 qui est émis directement. Ce sont des flux qui sont perdus, mais derrière on voudrait les renvoyer chez les producteurs si c’est bien trié sur les chantiers“.

Ainsi, la station de tri ambitionne de tendre vers une meilleure traçabilité des déchets produits. C’est un élément indispensable pour davantage se conformer aux politiques environnementales, comme l’explique Gilles Godissart, directeur commercial Wallonie-Bruxelles du groupe Vanheede. “Il va y avoir des taxes qui vont tomber et qui tombent déjà d’ailleurs sur les plus grandes sociétés. Elles sont incitées à avoir des actions qui vont tendre à diminuer leurs émissions de carbone. Le fait de pouvoir contrôler ces flux de déchets et de s’assurer que ces déchets vont être effectivement recyclés, ça va permettre de diminuer ces empreinte carbone et in fine, de diminuer les coûts liés à leur exploitation“, assure-t-il.

Une fois triés sur chantier, les déchets sont ensuite transportés et rassemblés ici au centre de consolidation, le long du canal. De quoi permettre de les revaloriser plus efficacement.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira