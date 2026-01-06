Réforme fédérale sur l’indexation : Bruxeo demande une “action immédiate” des autorités bruxelloises

Bruxeo demande au gouvernement bruxellois d’adapter rapidement les subsides après la réforme fédérale sur l’indexation, afin d’éviter un décalage avec l’indexation des salaires dans le non-marchand.

La confédération bruxelloise des entreprises à profit social, Bruxeo, appelle mardi les autorités bruxelloises à prendre des mesures en réaction à la réforme fédérale sur l’indexation. Elle demande une “action immédiate” pour “préserver la continuité des services essentiels à la population“.

Bruxeo souligne que de nombreux mécanismes bruxellois de subventions sont adossés à des régimes d’indexation que le gouvernement fédéral a décidé de réviser et retarder. “Faute d’adaptation au niveau bruxellois, ces mécanismes de subventions seront dès lors indexés au cours du troisième mois suivant le dépassement de l’indice pivot“, explique la confédération.

Elle dénonce ainsi un décalage “injuste” entre le moment où les salaires seront indexés et celui où les subsides seront indexés dans de nombreux secteurs non marchands bruxellois. Cela aura un impact sur la masse salariale et l’ensemble des frais de fonctionnement, à savoir fournitures, énergie, alimentation, loyers…, dont les coûts suivent également l’inflation, assure encore Bruxeo.

Sans décision du gouvernement bruxellois pour permettre une neutralité budgétaire, les employeurs pourraient faire face à un risque de déficit structurel, des difficultés de paiement des salaires, une réduction de certaines activités et un impact sur la qualité des services et sur l’accompagnement des bénéficiaires, avertit la confédération.

