L’indice pivot devrait être à nouveau dépassé fin 2026, selon le Bureau du Plan

Le Bureau fédéral du Plan prévoit un nouveau dépassement de l’indice pivot en décembre 2026, ce qui entraînerait une hausse des salaires de la fonction publique et des allocations sociales en 2027.

L’inflation devrait s’établir en moyenne à 1,8% en 2026, contre 2,47% en 2025 et 3,14% en 2024, selon les prévisions du Bureau du Plan publiées mardi. L’indice santé, qui sert au calcul de l’indexation des salaires, allocations sociales et loyers, devrait progresser en moyenne de 1,9% en 2026, contre 2,63% en 2025 et 3,28% en 2024.

L’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public (133,28) a été dépassé pour la dernière fois en décembre 2025. Conformément à la loi-programme du 18 juillet 2025, les allocations sociales et les salaires de la fonction publique seront augmentés en mars 2026 pour suivre l’évolution du coût de la vie, indique le Bureau du Plan.

Les calculs du Bureau du Plan portent sur une période allant de janvier 2026 à décembre 2026 et se basent sur des observations de Statbel jusqu’au mois de décembre 2025.

