Réactions politiques après la mort de Fabian à Ganshoren

Les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux après la mort de Fabian, 12 ans, percuté par un véhicule de police lors d’une course-poursuite à Ganshoren.

Le Délégué général aux droits de l’enfant, Solayman Laqdim, a exprimé sa profonde tristesse, soulignant la gravité des faits et appelant à une réflexion sur la proportionnalité des interventions policières impliquant des mineurs. “Les policiers ont une responsabilité immense, et une vigilance accrue est nécessaire lorsqu’ils sont confrontés à des enfants. Nous attendons que toute la lumière soit faite”, a-t-il déclaré.

Le député fédéral Ridouane Chahid (PS) a, lui aussi, questionné les méthodes policières face aux mineurs, demandant au ministre de l’Intérieur quelles règles et quelles leçons seront tirées de ce drame. “La lumière doit être faite”, a-t-il insisté. Bernard Quintin (MR), ministre de l’Intérieur, a exprimé son choc, affirmant : “Mes pensées vont à la famille et aux proches.” De son côté, la députée bruxelloise Aline Godfrin (MR) a mis en lumière la nécessité d’une enquête approfondie par le Comité P et a soulevé une question : “Pas un jour ne se passe à Bruxelles sans voir des mineurs risquer leur vie sur une trottinette”.

Kalvin Soiresse Njall (Ecolo), député bruxellois, a interrogé : “Qu’est-ce qui peut justifier la poursuite d’un enfant par la police au point de le percuter violemment par l’arrière ?” Le député fédéral Nabil Boukili (PTB) a ajouté que toutes les réponses doivent être apportées concernant les circonstances de l’accident. Fouad Ahidar, pour la Team éponyme, a réclamé justice et vérité, affirmant qu’une enquête est indispensable.

Enfin, Mathias Vanden Borre (N-VA), député bruxellois, a exprimé ses condoléances à la famille. Emile Luhahi, député bruxellois (Groen), a qualifié les faits d’“échec collectif” et a annoncé son intention d’interpeller les autorités compétentes sur la question.

Belga