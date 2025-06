Enfant de 12 ans tué lors d’une course-poursuite : le témoignage d’une témoin

Un jeune de 12 ans a été tué lundi soir dans un accident en trottinette impliquant un véhicule de la police.

Le parquet de Bruxelles a confirmé lundi soir qu’un accident impliquant un véhicule de la police locale s’était produit avenue des Gloires Nationales à Ganshoren. La victime, un enfant né en 2013, est décédée. Un expert a été désigné pour déterminer les circonstances de l’accident, et l’enquête a été confiée au Comité P.

L’accident est survenu lors d’une poursuite policière entamée à Koekelberg. Le bourgmestre de Ganshoren, Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés), a confirmé qu’un garçon de 12 ans, circulant en trottinette, aurait été percuté par un véhicule de police, près du parc Elisabeth.

“Elle roule vite”

Selon nos informations, les faits ont eu lieu vers 17h50 sur une pelouse du parc Elisabeth. Un vaste périmètre de sécurité a été dressé et les forces de police sont arrivés en nombre.

Une mère de famille, que nous avons rencontrée et qui était encore choquée, nous confie : “Je promenais mon chien avec une amie dans le parc… puis une voiture est arrivée à vive allure. C’était une voiture de police. Je l’ai dit à mon amie: « elle roule vite ». Le temps que je termine ma phrase, une trottinette a déboulé de je ne sais pas où et l’impact a eu lieu. La voiture était dans la pelouse avec la trottinette. Il y a eu un impact puis je ne sais plus ce qui s’est passé. J’ai juste demandé si quelqu’un avait appelé les secours. Les deux policiers dans la voiture sont sortis du véhicule. L’un des deux est resté près de la victime et le deuxième a sécurisé les alentours.”

Bernard Quintin s’est rendu sur place

Vers 22h, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin. Il est resté une dizaine de minutes sur place. Toujours selon nos informations, lorsque le véhicule de police accidenté a été enlevé en dépanneuse, des gens rassemblés criaient “assassins” en direction du véhicules.

“Un échec collectif”

L’accident constitue un “échec collectif”, a estimé Emile Luhahi, député bruxellois Groen. Ce dernier a annoncé qu’il interpellerait à ce sujet le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort ainsi que le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin.

Pour le parlementaire écologiste, qui a déjà travaillé dans l’aide à la jeunesse à Bruxelles, cet accident doit faire l’objet d’une enquête approfondie. “C’est bien et justifié que le Comité P se penche sur cette affaire. Mais soyons clairs : lorsqu’un enfant meurt lors d’une intervention policière, il s’agit d’un échec collectif. Et cela ne doit plus jamais, jamais arriver à une autre famille“. M. Luhahi ajoute qu’il va interpeller le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort sur notamment l’utilisation obligatoire de caméras de bord (dashcams) lors des opérations de police.

A la chambre, Groen entend aussi interpeller le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR) , qui réside à Ganshoren, sur les circonstances des faits.

Rédaction et Belga