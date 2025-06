Décès de Fabian : un suspect entendu dans le cadre de la fuite du PV

Le lundi 16 juin, un suspect a été entendu dans le cadre de l’enquête sur la fuite d’informations au cours de laquelle des éléments du procès-verbal concernant le décès de Fabian ont été publiés dans les médias, annonce le Parquet.

Un policier de la zone Bruxelles-Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a été inculpé pour avoir potentiellement divulgué le premier procès-verbal sur la mort de Fabian, 11 ans, à Ganshoren. Le parquet de Bruxelles l’a rapporté mercredi, confirmant l’information de La Dernière Heure. On ignore à ce stade si le fonctionnaire a transmis ce rapport à la presse, mais il aurait communiqué des éléments à des tiers non soumis au secret professionnel, précise le parquet.

Le suspect a été inculpé par le juge d’instruction pour consultation illicite de banques de données et violation du secret professionnel.

Le suspect a été libéré sous conditions dont notamment interdiction de pénétrer dans les locaux de la police et d’avoir contact avec des policiers et la presse. L’enquête devra déterminer si le suspect en question est à l’origine ou non de la fuite du PV. Cependant, il aurait admis avoir communiqué des informations à des tiers non tenus par le secret professionnel.

L’enquête se poursuit. Le parquet ne communiquera pas d’autres informations dans l’intérêt de l’enquête.

