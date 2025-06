Mort du jeune Fabian : “Les charges et la privation de liberté sont exagérés”, selon les avocats du policier

Le fait que l’agent de police placé sous mandat d’arrêt après la course poursuite ayant coûté la vie à Fabian, 11 ans, à Ganshoren, soit accusé d’entrave malveillante à la circulation et qu’il soit privé de liberté, même sous surveillance électronique, est largement exagéré, estiment ses avocats, Mes Sven Mary et Maxime Lauria.

“Le juge d’instruction a placé notre client en détention préventive, certes sous surveillance électronique, sous prétexte d’une ‘nécessité absolue pour la sécurité publique'”, explique jeudi Me Mary. “Il s’agit d’un agent qui effectue quotidiennement quatre heures de trajet aller-retour depuis son domicile pour exercer ses fonctions de policier. On ne comprend absolument pas pourquoi il représenterait un danger pour la sécurité publique”. La qualification attribuée aux faits est également largement exagérée aux yeux de la défense. “Lors du briefing de début de journée, les agents avaient reçu pour mission de contrôler de manière proactive les trottinettes électriques, car ces appareils posent de nombreux problèmes et sont à l’origine de beaucoup d’accidents. Ils ont repéré trois jeunes garçons sur ce type d’engins. Le premier s’est immédiatement arrêté lorsque la police le lui a demandé, le deuxième s’est engagé sur une petite voie où la police ne pouvait pas le suivre et le troisième a été pris en chasse. Les agents auraient-ils dû interrompre la poursuite après avoir constaté une infraction? N’est-il pas plus logique de s’arrêter lorsque la police le demande ?” “Sans vouloir rejeter la faute ou la responsabilité sur qui que ce soit, si les trois garçons s’étaient arrêtés immédiatement, ce drame ne se serait pas produit”, poursuit Sven Mary. “L’enquête devra déterminer si notre client a commis une faute ou une imprudence, mais même si tel était le cas, il ne s’agirait en aucun cas d’un acte intentionnel ou volontaire”.

► Lire aussi | Le policier qui a renversé mortellement Fabian fait appel de la prolongation de sa détention préventive

Les deux avocats déplorent aussi la communication du procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil. “Lors de sa conférence de presse, il a révélé des détails concernant la vitesse du véhicule de police ou l’utilisation du gyrophare et de la sirène, qui semblent uniquement reposer sur un entretien téléphonique avec l’expert, et que nous ne pouvons pour l’instant ni vérifier ni contredire. Le dossier ne contient en effet encore aucun rapport d’expert sur ces aspects de l’enquête”. Les avocats sont également contrariés par ce qui a été dit au sujet des déclarations de leur client. “Le procureur a déclaré qu’il y avait des contradictions entre ses déclarations et les autres éléments du dossier. Notre client a pleinement coopéré à l’enquête menée par le Comité P et a été interrogé pendant dix heures. Au cours de cet interrogatoire, il n’a jamais tenté de cacher ou de déformer la vérité. Mais pouvez-vous imaginer qu’un jeune policier, dont la mission est de protéger la population, mais qui venait de causer la mort d’un enfant trois jours auparavant, soit profondément marqué par ce drame ?”

► Relire | Mort de Fabian : une série d’acteurs entendus à la rentrée par le Parlement bruxellois

Tant l’agent qui conduisait le véhicule de police et qui est inculpé que son collègue qui était assis à côté de lui affirment que les gyrophares et la sirène fonctionnaient, selon Me Mary. “Il n’y a qu’une incertitude c’est celle de savoir lequel des deux les a activés. Certains témoins confirment leur version, d’autres affirment que la sirène et les gyrophares ne fonctionnaient pas. Le fait que seuls des éléments à charge aient été communiqués lors de la conférence de presse du procureur, et qu’il ait été fait référence à des conclusions d’experts que nous ne pouvons pas vérifier en tant que défense et qui relèvent du secret de l’instruction, est extrêmement problématique”.

Belga