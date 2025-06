Mort du petit Fabian : le syndicat SLFP Police “ne laissera pas tomber” son collègue

C’est le syndicat SLFP Police qui a demandé à l’avocat pénaliste Sven Mary, aux côtés de Me Maxime Lauria, d’assurer la défense juridique du policier qui a mortellement percuté le jeune Fabian à Ganshoren, ont indiqué le président du syndicat policier, Vincent Gilles, et son vice-président, Vincent Houssin.

“C’est un signal que nous ne laissons pas tomber notre collègue“, avance le syndicat, qui insiste également sur la clarté des règles relatives aux courses-poursuites.”Nous avons sondé Me Mary, car nous estimons que notre collègue est traité de manière trop sévère“, avancent M. Gilles et M. Houssin. “Tant la qualification des faits que son arrestation sont disproportionnées. C’est un signal à la population, qui ne sait que trop bien dans quelles conditions difficiles la police doit travailler à Bruxelles, et à nos 20.000 membres que nous n’abandonnons pas notre collègue et que nous allons le défendre.“

■ Explications d’Emilie Vanhemelen dans Bonjour Bruxelles

Ils soulignent également la nécessité d’établir des règles claires autour des courses-poursuites. “Il y a un an, notre collègue a été condamné parce qu’il avait bloqué un tunnel avec sa voiture lors d’une course-poursuite à Bruxelles“, explique Vincent Houssin. “Nous avions alors demandé les règles autour des courses-poursuites, blocages de voiries et conduite prioritaire. On nous a répondu qu’on s’en occupait, mais nous nous demandons pourquoi cela doit durer aussi longtemps. Car entre-temps, ce sont les collègues sur le terrain qui subissent les conséquences d’un échec, tant sur le plan juridique que sur le plan moral. Nous voulons qu’ils bénéficient de la protection juridique nécessaire”. “De plus, il est inouï qu’un policier n’ait besoin que d’un permis de conduire B pour conduire un véhicule prioritaire“, ajoute-t-il. “Dans les quelques écoles de police qui organisent une formation à la conduite prioritaire, celle-ci est très brève. Cela aussi doit changer.”

Belga – Photo : Belga