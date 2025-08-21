Bientôt un nouveau Food Market dans un ancien parking à Saint-Boniface: “Ratz”
Bientôt un nouvel établissement dans le quartier Saint-Boniface. Un Food Market (ou halle gourmande en français) de 3.000 m² qui abritera 13 restaurants, mais aussi des expositions. Dans ce quartier déjà bien fourni en restaurants, l’idée passe plutôt bien, parce que diversifier l’offre peut attirer de nouveau clients. Son nom, c’est Ratz, et à la manoeuvre on retrouve notamment Thierry Goor, derrière de nombreux autres concepts dans la restauration à Bruxelles.
■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Yannick Vangensbeek et Laurence Paciarelli