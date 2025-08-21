Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Bientôt un nouveau Food Market dans un ancien parking à Saint-Boniface: “Ratz”

Bientôt un nouvel établissement dans le quartier Saint-Boniface. Un Food Market (ou halle gourmande en français) de 3.000 m² qui abritera 13 restaurants, mais aussi des expositions. Dans ce quartier déjà bien fourni en restaurants, l’idée passe plutôt bien, parce que diversifier l’offre peut attirer de nouveau clients. Son nom, c’est Ratz, et à la manoeuvre on retrouve notamment Thierry Goor, derrière de nombreux autres concepts dans la restauration à Bruxelles.

Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Yannick Vangensbeek et Laurence Paciarelli

Lire aussi :

Partager l'article

21 août 2025 - 18h34
Modifié le 21 août 2025 - 18h39
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales