Conflit États-Unis-Venezuela : manifestation contre l’attaque du Venezuela devant l’ambassade des États-Unis à Bruxelles

Plus de 400 personnes ont protesté dimanche devant l’ambassade américaine à Bruxelles, à l’initiative d’organisations parmi lesquelles Intal Globalize Solidarity et Vrede vzw, a constaté Belga sur place.

Les quelque 400 manifestants et manifestantes se sont mobilisés contre l’attaque américaine du Venezuela commise le 3 janvier. Ils ont également dénoncé l’enlèvement du président Nicolas Maduro, qui est depuis arrivé aux États-Unis avec son épouse, dans l’attente de son procès.

Le président américain Donald Trump affirme que son homologue vénézuélien est à la tête d’un important cartel de drogue au Venezuela, mais ses opposants l’accusent d’instrumentaliser cette accusation pour s’assurer le contrôle des riches réserves pétrolières du pays au détriment de la Chine

► Revoir | Rassemblement de soutien devant l’ambassade du Venezuela

Selon les personnes présentes, dont Ludo De Brabander de l’association Vrede vzw, “l’invasion américaine n’est rien d’autre qu’une violation flagrante du droit international. Si un pays peut en attaquer un autre sans raison, c’est la loi de la jungle qui prévaut.” L’enlèvement de Nicolas Maduro a aussi choqué M. De Brabander. “La réaction tiède de l’Europe est scandaleuse. Cela sape une fois de plus le droit international.”

A protest action is organized in front of the embassy of United States to Belgium, in Brussels, Sunday 04 January 2026. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Seule l’Espagne bénéficie encore du soutien du militant. “C’est le seul pays européen qui oppose actuellement une certaine résistance. Nous ne devons pas revenir au XIXe siècle, mais faire prévaloir le droit international.” Selon M. De Brabander, l’Europe doit condamner fermement ces agissements et défendre de toute urgence le droit international. “La Belgique doit également réagir beaucoup plus fermement.”

Belga

