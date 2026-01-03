Passer la navigation
Rassemblement de soutien devant l’ambassade du Venezuela

Un rassemblement de soutien se tient ce soir devant l’ambassade du Venezuela, avenue Franklin Roosevelt. La mobilisation a été organisée en urgence après l’annonce par Donald Trump de frappes américaines sur le pays et de la capture du président Nicolas Maduro.

Les manifestants dénoncent une intervention militaire américaine ayant, selon eux, touché des infrastructures stratégiques et des civils. Ils appellent à la solidarité internationale contre ce qu’ils qualifient d’offensive impérialiste.

Un nouveau rassemblement est prévu dimanche à 14h devant l’ambassade des Etats-Unis.

■ Duplex de Simon Breem

